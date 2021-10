Vándalos rompieron un vidrio de más de 30 mil pesos: fue en una cancha recién inaugurada

Ocurrió en Eugenio Bustos, San Carlos.

Este fin de semana, un predio deportivo ubicado sobre calle San Martín en Eugenio Bustos, sufrió un hecho vandálico. Una o más personas ingresaron hasta el lugar y rompieron un vidrio de alto valor en una cancha de paddle.

Martín Púrpura, dueño del espacio dialogó con este medio, y contó que el domingo tipo 9 de la mañana se enteró lo que había pasado. “Hace dos semanas más o menos inauguramos las canchas de paddle y vienen y te rompen las cosas como si a uno no le costara. Ahí hay mucho sacrificio y no se entiende porque hacen esas cosas que lo dañan a uno y a la gente que le gusta disfrutar del deporte y del esparcimiento”.

Cancha con el vidrio roto

“Todavía no sabemos si fue una piedra o un proyectil porque no son vidrios fáciles de romper. Además, son muy costosos, están alrededor de 30 o 40 mil pesos y ahora va a ver que reparar la perdida”, agregó apenado.

Seguidamente, Púrpura contó que “ayer muchos llamaban pidiendo turno y no pude trabajar, estuve parado tratando de solucionar un problema. No sé cuándo iremos a poder arreglarlo. No se entiende tanta maldad. Es la primera cancha profesional en la zona y te da angustia que vengan y te la rompan así sin ningún fin más que el de hacer daño”.

Por último, el dueño comunicó que efectuó la denuncia y agradeció a todos los clientes y amigos por “el apoyo y mensajes de ánimo recibido”.