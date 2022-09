Vanesa, la cacique de la comunidad mapuche en Valle de Uco: “Descubrir mi identidad me hizo sentir completa”

@TeffyTello

Es de San Carlos y lucha para que no se pierda la identidad de su comunidad.

En 1983, durante el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiahuanacu, en Bolivia, se definió el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena reivindicando en la figura de Bartolina Sisa, la lucha de las mujeres indígenas contra todo tipo de opresión.

De procedencia aymara, junto con su pareja Túpac Katari (Julián Apaza) organizaron a su pueblo para pelear contra el yugo español. En 1781 Bartolina fue capturada y sometida a los tratos más terribles y Katari fue brutalmente asesinado. El 5 de septiembre de 1782 fue ejecutada por los conquistadores que veían en ella y en su pueblo el límite a sus ansias de conquista. En Bartolina Sisa se visibilizan las mujeres pertenecientes a todos los pueblos originarios de América Latina que pelearon y siguen peleando por el reconocimiento y la garantía de sus derechos.

En este día tan especial, conocimos la historia de Vanesa Montenegro de 44 años de Pareditas, San Carlos, quien es “lonko”, cabeza o líder de la comunidad mapuche en Valle de Uco.

Vanesa, dialogó con El Cuco Digital y contó que “su función principal es luchar por la comunidad y hacer que se tomen decisiones en conjunto con el fin de continuar luchando por los derechos y la identidad mapuche en la región”.

“Nosotros tenemos, trawn, que significa encuentro en mapudungun. Somos 20 personas las que pertenecemos a la comunidad y como estamos esparcidos por diferentes zonas, los encuentros o reuniones las tenemos de formas virtuales todas las semanas. Allí nos contamos lo qué hacemos, cómo estamos, y siempre vemos cómo podemos apoyarnos”, agregó Vanesa.

Por otro lado, Vanesa comentó que nació en Tunuyán, sin embargo, desde hace más de 20 años que vive en Pareditas donde formó su familia. “Ahora vivo con mi esposo, tres hijos y también, tengo una nietita”.

“Yo soy descendencia mapuche por parte de mi mamá. Sus abuelos paternos eran mapuche. Al principio en la familia se sabía sobre nuestra descendencia pero no era algo que se hablara tanto hasta que me esforcé para que recuperáramos la identidad. Nos pusimos a investigar y logramos el reconocimiento que nos corresponde”, detalló.

Seguidamente, la “lonko” en la región dijo que actualmente sus creencias y cultura está enfocada en “la madre tierra. Vivimos conectados con la naturaleza y los ciclos de la vida”.

En cuanto, a lo que significó para ella ser reconocida como mapuche, expresó: “Al principio yo tenía la necesidad de saber bien quien era, quería descubrir mi realidad, mi identidad. Yo me sentía diferentes a los demás, sentía que no encajaba con otras personas. Cuando supe bien, de dónde venía, cómo y por qué, fue maravilloso. Me ayudó a saber quién soy. Descubrir mi identidad, me hizo sentir completa”.

Por último, Vanesa destacó que si bien no hacen rituales, si tienen fechas que son muy importantes para ellos, como por ejemplo los festejos de año nuevo en junio, los solsticios de verano, equinoccio, todo lo que marque un cambio en la naturaleza y en la vida es lo que nosotros vamos viviendo. En los festejos hay bailes y música”.