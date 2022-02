Vaquié dijo que el Gobierno volverá a fijar un precio de referencia para las uvas más finas

Además, apuntó a los programas de Mendoza, que fomentan la inversión y el desarrollo del empleo.

El ministro de Economía y Energía de la provincia, Enrique Vaquié, en diálogo exclusivo con El Cuco Digital, comentó sobre las claves del desarrollo del Mendoza Activa 3 y expuso los puntos principales para que una de las líneas del programa, Enlace y Enlazados, pueda llegar a tener un mayor desarrollo en Valle de Uco como en otros sectores de la provincia. Además, se refirió al precio de la uva en esta vendimia, y que el Gobierno, al igual que el año pasado, fijará un precio de referencia para las uvas más finas.

Entrevista a enrique Vaquié

–¿Va a haber algún tipo de ayuda para los productores del Valle de Uco?

Vamos a armar un programa como hicimos el año pasado para intentar fijar un precio de referencia en las uvas de calidad, básicamente las del Malbec, (…) y el precio de referencia lo estamos fijando la semana que viene.

¿Cuál es la principal línea para poder llegar a acuerdos?

No va a haber acuerdos porque no hubo acuerdos, hay una ley que manda a una mesa de concertación entre productores con bodegueros, en este caso también lo mando para los otros productos de agro. Ayer se juntaron (miércoles 16 de febrero), por eso sacamos ayer el de la uva criolla, rosada que va para mosto, no hubo acuerdo, entonces como no hubo acuerdo fijamos nosotros un precio de referencia. Lo mismo haremos la semana que viene para el malbec básicamente, para fijar un precio de referencia para las uvas más finas.

Usted dijo que en el Valle de Uco no se ha podido desarrollar como se espera el “programa enlace y enlazados” ¿cuál cree que es la clave para que se empiece a desarrollar de mejor manera?

Creo que podrían andar mejor, pero no lo sé, no tengo causas para decírtelo, eso me parece que hay que verlo, lo que sí, me parece que entre todos tenemos que laburar para que mejore. Entre las intendencias, el gobierno de Mendoza, por eso estamos acá, las cámaras empresarias para que se difunda, y a esta altura muchos de estos programas tienen que ver con el boca a boca. Cuando ya en una comunidad, en un departamento ya tenés muchos proyectos, ya se conocen los programas del gobierno, una empresa se lo cuenta a otra y entonces ya se hace más fácil y, a su vez, una persona que entró en el sistema y que tiene empleo o se entrenó por el mecanismo, se lo cuenta a un amigo, a los compañeros de fútbol o lo que fuera, entonces empiezan a tener un movimiento espontáneo también. Cuando ese movimiento espontáneo no se da, porque empezaste más tarde, por alguna dificultad, tenemos que laburar mucho más todas las partes para que se dé. Entonces por eso ¿cuál es la causa? No la sé. Ojalá que lo podamos cambiar.

¿Qué significa para usted el mendoza activa como pionero de esta iniciativa que busca generar y mejorar el empleo?

Comenzó siendo un instrumento muy versátil para cuidar el empleo y cuidar a los comercios y a las empresas en pandemia. Y después como era un instrumento que se pudo cambiar en cada convocatoria y en cada mes se ha convertido en un instrumento para que las empresas y las familias inviertan.

Más allá de las cuestiones cotidianas que vivimos todos los argentinos del aumento de los precios, de la inflación, de los problemas de empleo que tenemos, de muchas de las cosas cotidianas que tenemos, estructuralmente la Argentina tiene un problema que, por la inestabilidad económica que vivimos, se invierte poco. Las personas, las familias estamos mal acostumbradas, y te la hago fácil, compran dólares, y como compran dólares la plata no se invierte, como no se invierte no se genera empleo, empleo privado, porque la única manera de generar empleo privado y sostenido y que crezca realmente todo el tiempo, es que las empresas, las pymes, inviertan una parte importante del dinero que ganaron y no lo manden a otro lado.

Entonces, como no hay inversión, estos programas lo que te hacen estructuralmente, es que las empresas, con la ayuda del gobierno, se animen a invertir. Con el subsidio, con el regalo, que la provincia entrega si invierten, algunos se animan a hacerlo. Entonces, eso, si lo mantenemos en el tiempo, es la forma que poco a poco se van a ir solucionando los problemas de empleo.

La única manera que estas dos cosas cambien es que seamos sostenidos en el tiempo, los programas de incentivo a la inversión, (…). Vamos en un camino que me parece correcto, pero todavía nos falta un montón.