Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 22, 2025

logo el cuco digital

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las detenciones se dieron luego de varios allanamientos que llevó adelante el personal de investigaciones.

El pasado lunes en la madrugada, en el distrito de Eugenio Bustos, un joven de 26 años recibió dos disparos de arma de fuego luego de mantener una discusión con un grupo de personas. Uno de los disparos fue en la cabeza que lo dejó gravemente herido.

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

La víctima fue trasladada en un primer momento al hospital Scaravelli y luego al Central, donde permanece internado en grave estado de salud. Según el último parte médico, el joven, de 26 años, se encuentra sin cambios en el estado de salud desde el ingreso y su pronóstico es reservado.

En cuanto a la investigación, el fiscal de la causa ordenó una serie de allanamientos en las últimas horas y como resultado se logró la detención de cuatro personas. Para la justicia, todos formaron parte del hecho de sangre.

Estas personas en estos momentos están detenidas a disposición de la justicia y en las próximas horas serán formalmente imputados.  Entre los detenidos, fuentes cercanas a la investigación confirmaron al medio que estaría el autor de los disparos.

Por el momento, el hecho se investiga como tentativa de homicidio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO