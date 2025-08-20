Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Las detenciones se dieron luego de varios allanamientos que llevó adelante el personal de investigaciones.

El pasado lunes en la madrugada, en el distrito de Eugenio Bustos, un joven de 26 años recibió dos disparos de arma de fuego luego de mantener una discusión con un grupo de personas . Uno de los disparos fue en la cabeza que lo dejó gravemente herido.

La víctima fue trasladada en un primer momento al hospital Scaravelli y luego al Central, donde permanece internado en grave estado de salud. Según el último parte médico, el joven, de 26 años, se encuentra sin cambios en el estado de salud desde el ingreso y su pronóstico es reservado.

En cuanto a la investigación, el fiscal de la causa ordenó una serie de allanamientos en las últimas horas y como resultado se logró la detención de cuatro personas. Para la justicia, todos formaron parte del hecho de sangre.

Estas personas en estos momentos están detenidas a disposición de la justicia y en las próximas horas serán formalmente imputados. Entre los detenidos, fuentes cercanas a la investigación confirmaron al medio que estaría el autor de los disparos.

Por el momento, el hecho se investiga como tentativa de homicidio.