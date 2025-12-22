Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

El operativo que se llevó en simultáneo en varios puntos, dejó el secuestro de drogas, dinero y elementos de corte.

En el marco de tareas investigativas orientadas a desalentar el narcomenudeo, Policías Contra el Narcotráfico (PCN) llevaron adelante una serie de allanamientos en el distrito Cordón del Plata, Tupungato, que permitieron desactivar distintos puntos de venta de droga y secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos utilizados para su fraccionamiento y comercialización.

Los procedimientos se realizaron con la colaboración del Ministerio Público Fiscal Federal, como parte de una investigación que se encontraba en curso.

Uno de los allanamientos se concretó en un domicilio ubicado en calle El Álamo s/n, donde fueron aprehendidas una mujer de 53 años y un hombre de 31. En el lugar se encontraron estupefaciente distribuidos en distintos ambientes de la vivienda. En una de las habitaciones, el personal policial secuestró 551 envoltorios de papel glasé con cocaína, con un peso total de 269 gramos, además de dos envoltorios con cocaína compactada que arrojaron un peso de 73 gramos. También se hallaron envoltorios de nailon con cannabis, cigarrillos de marihuana, una balanza digital, papeles glasé, dos teléfonos celulares y 268.700 pesos.

En otras dos habitaciones del mismo inmueble se encontraron más envoltorios con cannabis y flores de marihuana, otra balanza digital, un molinillo con sustancia vegetal, tres teléfonos celulares, un librillo y una libreta con anotaciones de interés para la investigación.

En tanto que, en el patio del domicilio, los efectivos hallaron 26 plantas de cannabis sativa, con alturas que iban desde 22 centímetros hasta 1,85 metros, además de una planta en proceso de secado. Por disposición de la Unidad Fiscal Mendoza, se ordenó el secuestro de la totalidad de la sustancia, el dinero y los elementos vinculados al fraccionamiento, y el traslado de los sospechosos.

En paralelo, se realizó otra medida en una vivienda del barrio Integración, también en Cordón del Plata, donde se secuestraron cigarrillos de marihuana, envoltorios con cannabis, semillas, recipientes con restos de la sustancia, librillos y cinco plantas de marihuana, además de 86.000 pesos en efectivo.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza