Varios presos políticos en Venezuela fueron liberados por el gobierno actual

Aún no hay novedades, de los dos argentinos detenidos por sospecha de espionaje.

El Gobierno de Venezuela excarceló al menos 24 presos políticos esta madrugada, según confirmó la ONG Foro Penal. Entre ellos se encuentran 9 mujeres que estaban detenidas en La Crisálida y 15 hombres que estaban en El Rodeo 1, de los cuales dos son ciudadanos italianos.

Las liberaciones de este lunes por la madrugada se suman a las 17 ya verificadas del pasado jueves, cuando comenzaron las salidas. Gonzalo Himiob S, abogado y vicepresidente de Foro Penal, confirmó en su cuenta de X que habrá más novedades en las próximas horas. “En este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada”, escribió en la red social.

En cuanto a los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, aún no hay novedades sobre su liberación y crece la expectativa entre sus familiares. El gendarme Gallo se encuentra detenido en El Rodeo 1 desde diciembre de 2024, mientras que Giuliani fue detenido en mayo de 2025 y trasladado en diciembre en la cárcel Yare II, en el estado de Miranda.

Tras la confirmación este lunes las excarcelaciones de 9 mujeres detenidas en la cárcel La Crisálida, la organización venezolana de derechos humanos difundió sus nombres. Se trata de Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

En cuanto a los detenidos en el El Rodeo 1, la ONG anunció que fueron liberados Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alejandro González de Canales Plaza, Alberto Trentini y Mario Burló. Estos dos últimos son ciudadanos italianos.

“Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, agregaron desde la ONG, y solicitaron la liberación de los 779 presos políticos restantes que continúan detenidos.

Según información de la agencia EFE, el cooperante Trentini y el empresario Burlò se encuentran bien y ya se encuentran en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela. Se espera que en las próximas horas puedan regresar a Italia, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. “El avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma”, informó el funcionario.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró la liberación de los dos italianos y escribió en su cuenta de X: “Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burlò, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas. Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa”.

Según informaron medios italianos, la excarcelación fue resuelta por la actual presidenta venezolana encargada, Delcy Rodríguez, a partir de gestiones diplomáticas y de inteligencia de Italia, con la mediación de Estados Unidos, luego de varios días de alta tensión tras la detención de Nicolás Maduro.

El Servicio Penitenciario de Venezuela anunció la excarcelación de 116 presos políticos

Horas después de la confirmación de Foro Penal de la excarcelación de 24 presos políticos, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela difundió un comunicado en el que aseguraron que se concretaron 116 excarcelaciones “en las últimas horas”, en contraste con la cifra difundida por ONGs.

De acuerdo con las autoridades, los presos liberados se sumaron a otras 187 excarcelaciones concretadas durante el mes de diciembre de 2025. Sin embargo, desde el Ministerio no confirmaron los nombres de los liberados, a pesar de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos.

El comunicado indica que las medidas han beneficiado a personas privadas de libertad “por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”, y agrega que las liberaciones dan seguimiento a “la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros”.

A su vez, desde el Servicio Penitenciario venezolano afirmaron que el “procedimiento de revisión” de las causas se mantendrá “de manera permanente y continua” bajo la presidencia de Rodríguez, “siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”.

“El Estado venezolano reafirma así su fortaleza institucional y el compromiso de impartir justicia en ejercicio de su soberanía, con medidas que contribuyan a consolidar la paz de todo el pueblo venezolano”, concluye el escrito.

Fuente: Perfil