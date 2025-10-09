Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 13, 2025

¿Vas a cruzar a Chile? Mirá cómo está el tiempo en la cordillera

Así lo informó Osvaldo Valle de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor son las siguientes: Uspallata y Punta de Vacas presentan 3 grados, mientras que Puente del Inca alcanza los 6 grados y Las Cuevas registra 7 grados. 

Por otro lado, el Paso Pehuenche también se encuentra habilitado, pero con horario restringido: de 9 a 18 horas.

