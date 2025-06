Vecinos Autoconvocados se manifiestan contra la detención de cuatro ambientalistas detenidos luego de las protestas en Uspallata

Según información oficial, los ambientalistas serían imputados en las próximas horas por el delito de agrupación para la coerción ideológica del artículo 213 bis del Código Penal.

Por medio de un comunicado, vecinos y vecinas de toda la provincia, se han expresado contra le detención de cuatro manifestantes que participaron de las protestas llevadas adelante el pasado 24 de enero, durante la fallida inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros en Uspallata.

El comunicado está dirigido al Fiscal que lleva adelante la causa y al Gobernador de la provincia.

Comunicado de los Vecinos Autoconvocados de San Carlos

URGENTE

San Carlos Febrero 2025

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos

Sr. Fiscal

Sr. Gobernador.

A LA COMUNIDAD EN GENERAL.

NO SOMOS DELINCUENTES!!! NO SOMOS TERRORISTAS!!!!

SI SOMOS HOMBRES Y MUJERES, CIUDADANOS RESPONSABES QUE EJERCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES FUNDAMENTALES.

El derecho de todo ser humano de saber, de investigar, de formar opiniones propias y expresarlas públicamente y el deber ciudadano de construir una sociedad más justa y basada en la verdad y el conocimiento pleno.

Investigar y difundir los problemas ambientales que genera la gran minería no sólo es un derecho como personas sino también una obligación ética y ciudadana hacia el resto de la comunidad. OBLIGACIÓN DE INFORMAR QUE EL GOBIERNO NO ESTÁ CUMPLIENDO para hacer efectiva la premisa reconocida como derecho comunitario de que ante todo proyecto minero debe existir una Consulta previa he informada.

Perseguir, detener, imputar y además favorecer la difusión masiva en los medios de comunicación de falsas hipótesis no probadas sobre posibles delitos de ciudadanos que defienden el ambiente, es el delito en que el gobierno incurre a través de la mano injusta de la justicia, ya que viola derechos fundamentales de los habitantes y ciudadanos de este país tutelados por la Constitución Nacional y acuerdos internacionales de rango supra constitucional, como el acuerdo de Escazú al que Argentina adhiere. “El Estado debe garantizar la protección de los defensores ambientales y el acceso a la justicia” no justamente lo contrario.

Aplicar el artículo 213 del Código Penal (según expresa la prensa) a miembros de la comunidad organizado sólo por investigar y difundir posibles y probadas consecuencias que “causan temor por su magnitud” es un acto de autoritarismo injusto y demencial, porque en ese mismo esquema hoy deberían estar detenidos: los científicos especialistas sobre cambio climático y crisis ecológicas que integran equipos de investigación, los integrantes de los movimientos, agrupaciones Y ONGs ambientalistas que difunden los pronósticos y consecuencias de la crisis climática y ecológica, el mismo Papa Francisco por su encíclica Laudato Si y Laudate Deum y todos los miembros de movimientos cristianos sobre el cuidado de la casa común o grupos específico de pastorales de ecología de numerosas iglesias y creencias, cientos de otros militantes ambientales que hace ya muchos años alertan preocupados de las consecuencias de la destrucción de la naturaleza. Incluidos funcionarios de organismos como Irrigación por alertar sobre la crisis hídrica de la provincia o de Recursos Naturales que protegen y difunden problemáticas ambientales, y hasta los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que en su fallo sobre la constitucionalidad de la ley 7722 hicieron mención a estas problematicas que preocupan y asustan a la comunidad.

¡NO!

QUIENES ALERTAMOS CON CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PROBADO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA MINERÍA Y OTROS PROBLEMAS AMBIENTALES NO SOMOS DELINCUENTES NI TERRORISTAS.

SÓLO EJERCEMOS EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y EXPRESAR NUESTRAS OPINIONES PARA CO CREAR UNA SOCIEDAD MÁS CONSCIENTE, MÁS JUSTA Y SOSTENIBLE.

ES LA REALIDAD DE LA MINERÍA QUE MOSTRAMOS LO QUE ASUSTA Y SUMA MÁS Y MÁS GENTE A ESTA TAREA COLECTIVA DE SALVAR LA NATURALEZA PARA SALVAR A LAS COMUNIDADES

Y ES UNA VERDAD QUE LOS QUE INTENTAN IMPONER IDEOLÓGICAMENTE LA MINERÍA EN MENDOZA OCULTAN.

Lo que verdaderamente asusta a la comunidad es un gobierno que oculta la verdad y trata de imponer mediante la mentira una ideología extractivista minera como única salida posible a una crisis económica que no generaron los pueblos pero que, parece, deberán pagarla con la destrucción de sus territorios o el silenciamiento obligado.

Lo que asusta a la comunidad es el silenciamiento o estigmatización deliberada y estratégicamente planificada de cualquiera que intente oponerse o denuncie las consecuencias de la actividad minera para las comunidades. Usando para ello a la justicia, los medios masivos de comunicación y recursos de todos los mendocinos.

Lo que asusta es el nivel absurdo y arbitrariamente obsceno de autoritarismo e impunidad conque se ejerce este tipo actos de injusticia (estigmatización, persecución y detenciones) para amedrentar y silenciar a quienes han asumido el liderazgo de la protección ambiental, para asustar, aleccionar y desalentar que otros ciudadanos se sumen a la tarea de cuidar los bienes comunes y sigan expresandose en las calles.

Lo que asusta es el evidente acuerdo estratégico que hay entre empresarios mineros, gobierno, justicia y medios de comunicación para imponer una actividad largamente rechazada por el conjunto mayoritario de los ciudadanos de la provincia.

A quienes debería aplicarse el articulo 213 del Codigo Penal es a todo el equipo empresarial y gubernamental que realmente asusta con su postura minera ideológica que niega y oculta las problemáticas ambientales que conlleva.

DENUNCIAMOS Y REPUDIAMOS LAS DETENCIONES Y ALLANAMIENTOS DE VECINOS DE USPALLATA Y EXIGIMOS EL CESE INMEDIATO DE LA PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES DEL AGUA.

EXIGIMOS CANALES LEGÍTIMOS, MASIVOS Y VÁLIDOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ESPACIOS EN DEBATES PÚBLICOS DE TEMAS AMBIENTALES Y MINEROS.

EXIGIMOS QUE EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ EL GOBIERNO DE MENDOZA Y LA JUSTICIA GARANTICEN, PROTEJAN Y FACILITEN EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A LA PARTICIPACIÓN PLENA, LIBRE E INFORMADA EN TEMAS AMBIENTALES.

¡NOS VEMOS EN LA MARCHA DEL AGUA DEL CARRUSEL VENDIMIAL!