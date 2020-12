Vecinos de calle El Indio reclaman que hace 4 días están sin agua: la respuesta de Aguas Mendocinas

by | Dic 2, 2020

Desde la empresa afirmaron que el problema se solucionará durante la mañana de este miércoles.

Vecinos de calle El indio, del distrito de Eugenio Bustos, San Carlos, reclaman que hace cuatro días están sin agua. Si bien desde un principio Aguas Mendocinas les brindó una respuesta y explicó que el corte se debe a un problema en la bomba, y que pronto lo iban a solucionar, hasta el momento las vivienda de la zona siguen sin el servicio y el malestar crece.

“Estamos sin agua desde hace 4 días; es una locura; es demasiado sobre todo en esta época del año que está haciendo calor. Esperemos que hoy lo puedan solucionar porque en un grupo de WhapsApp que tenemos habían dicho que ayer se iba a arreglar pero sigue sin salir agua de la canilla”, comentó una vecina del lugar a El Cuco Digital.

Por otro lado la mujer, quien prefirió reservar su identidad, expresó: “Los de la Municipalidad también nos tienen totalmente abandonados; acá nadie se hace cargo de nada. Muchos vivimos por el callejón y ese tema ya se ha hablado muchas veces con ellos. Somos seres humanos los que vivimos”.

En este sentido, la vecina añadió que estos días que han estado sin el servicio “hubiese sido lindo ver los camiones del Municipio repartiendo agua por los lotes y ayudando a la gente, pero eso no pasó, por eso digo que estamos olvidado”, sentenció.

Este medio también tomó comunicación con Luis Cuello, supervisor de Aguas Mendocina, quien confirmó que hubo un problema en la bomba y si bien se pensaba que el día de ayer iba a estar solucionado “se complicó por una pieza en el tablero que no podíamos conseguir”.

“Ayer como a las 21 horas me hablaron que se habían ido a Mendoza y que habían conseguido la pieza así que me dijeron que esta mañana la iban a colocar. No le quiero asegurar a qué hora exactamente pero en el transcurso de la mañana ya vamos a largar el agua; el problema se solucionará hoy”, aseguró Cuello para llevar tranquilidad a la comunidad de la zona.

Por último, el supervisor pidió a todos responsabilidad para cuidar el agua y usarla de manera adecuada.

Otro pedido de la vecindad de la calle El Indio

La misma vecina que se refirió al problema del agua, aprovechó la oportunidad para contar otra situación que afrontan a diario: “No es tan solo el problema del agua que tenemos, sino también el del callejón, que ya hemos pedido ayuda desde hace años y nadie nos ayuda. El regador no pasa nunca, es imposible circular por acá, es tener tierra las 24 horas del día y la Municipalidad ni el Intendente ni nadie de ninguna Área se preocupa por hacer algo. Ya no viven 10 familias, acá vive muchísima gente”.

“Necesitamos por favor que alguien nos dé una mano (…) Acá necesitamos que nos den una solución definitiva con este asunto para poder vivir un poco mejor. Necesitamos que agranden la calle, que arreglen el callejón, que los inspectores municipales multen a quienes saquen los desagotes a la calle, que se ordene el tema para vivir un poco mejor y con dignidad”, agregó para cerrar.

Calllejón reducido