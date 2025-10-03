Vecinos de La Consulta: “ahora vemos a la Policía en la calle, esperemos que siga así, y que la Justicia esclarezca los delitos”

Ayer en la plaza del distrito, los vecinos se volvieron a reunir para pedir más seguridad.

La inseguridad en las últimas semanas fue motivo de preocupación para los vecinos del tranquilo distrito de La Consulta, en el departamento de San Carlos, robos contra la propiedad, hurtos simples y hasta asaltos a mano armada en la vía pública, fueron solo algunos de los tantos hechos que tuvieron lugar.

Esto motivó a que los vecinos se convocaran para salir a la calle para pedir respuesta a lo que se estaba viviendo. Primero lo hicieron en la explanada del Centro Cívico y ayer en horas de la tarde, en la plaza distrital.

“Decidimos salir a la calle para ser escuchados porque esto realmente ya no se podía seguir aguantando, parece que nos han escuchado y esperemos que ahora las cosas empiecen a cambiar y a funcionar como debe ser”, aseguró una de las tantas vecinas que se dio cita.

“Sabemos que gente del municipio y del Ministerio de Seguridad, han trabajado en el tema y han diagramado nuevos controles para el distrito. Desde ayer jueves hemos empezado a ver a la policía en la calle y muchos controles en la vía pública”.

“Estos controles y la presencia en las calles la vimos en horas de la noche después de las 20, esperemos que esto continúe así de ahora en adelante y que no sea algo pasajero y que dentro de unos días, cuando todo esté más tranquilo, desaparezcan nuevamente”.

“Nosotros como vecinos seguramente nos vamos a volver a juntar la próxima semana y posiblemente con personal del Ministerio de Seguridad, porque además del problema de la seguridad, otra cosa que sucede acá es la parte judicial, que evidentemente no está andando bien, todos los hechos que pasaron en el último tiempo ninguno se esclareció y los que roban entran y salen como si nada pasara, nosotros queremos además de la policía en la calle, que los hechos se esclarezcan”, finalizó una de las vecinas de la convocatoria.