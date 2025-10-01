Vecinos de La Consulta vuelven a convocarse por los hechos de inseguridad: preocupación por la seguidilla de delitos

La convocatoria será mañana jueves en la Plaza de La Consulta.

Luego de la primera convocatoria que se realizó el pasado jueves, en la explanada del Centro Cívico, con autoridades policiales y municipales, los propios vecinos informaron que mañana jueves se realizará otra convocatoria en la Plaza del distrito de La Consulta a las 18 horas.

De lo que fue la convocatoria pasada, formaron parte de la misma el jefe distrital de La Policía, Sergio Méndez, el titular de la Departamental 18 de San Carlos, Abel Toro, personal de Cuerpos Especiales, Canes, personal del CEO, Investigaciones, la Unidad Especial de Patrullaje de San Carlos y personal de Científica.

“Lo que fue la convocatoria del pasado jueves, no fue muy positiva porque no obtuvimos las respuestas que queríamos y a las claras están los resultados, los hechos de inseguridad continúan y no paran en La Consulta”, aseguró una de las vecinas que organiza la convocatoria.

“Por lo que está pasando tenemos mucho malestar y queremos una respuesta concreta, nosotros como vecinos hemos separado al distrito por sectores y cada lugar tiene sus delegado, que es el irá a las reuniones que supuestamente vamos a tener con gente del Ministerio de Seguridad”.

“Mañana esperamos a todos los vecinos y comerciantes de La Consulta, porque así no podemos seguir, el comerciante no trabaja tranquilo y si el vecino quiere salir a distraerse tampoco la pasa bien, por eso pedimos acompañamiento”, concluyó la vecina.