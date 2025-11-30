Facebook X-twitter Youtube Instagram

Vecinos de San Carlos marcharon al cierre del desfile departamental contra el mega proyecto minero San Jorge

Cientos de vecinos marcharon al cierre del desfile departamental, en defensa del agua pura y contra el mega proyecto San Jorge.

Bajo el lema “el agua de Mendoza no se negocia” los vecinos de San Carlos se expresaron marchando este domingo al cierre del desfile por el día del departamento.

Los vecinos y vecinas caminaron y entregaron un petitorio al Intendente Alejandro Morilla que expresa el rechazo de las asambleas vecinales al proyecto minero San Jorge, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial la semana pasada.

Esta marcha forma parte de una serie de acciones de portesta programadas por las asambleas de toda la provincia antes de que la Cámara de Senadores trate el proyecto para su sanción definitiva.

