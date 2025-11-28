Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 28, 2025

noviembre 28, 2025

Vecinos de San Carlos se reunieron en asamblea para iniciar acciones contra el primer mega proyecto minero de Mendoza

Fue un encuentro en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos para reclamar e iniciar acciones de protesta contra la instalación del proyecto minero San Jorge en Uspallata.

El departamento ha sido pionero en la defensa del agua y en la lucha contra la mega minería, es por ello, que no llama la atención, que frente a la inmediata aprobación por la Legislatura provincial del Estudio de Impacto Ambiental, que autoriza el funcionamiento del proyecto minero San Jorge en Uspallata, los vecinos tomen cartas en el asunto y decidan organizarse para rechazar esta acción.

Esta vez lo hicieron en asamblea en la histórica terminal de Eugenio Bustos, donde desde hace años se han reunido para protestar contra la mega minería. Lo hacen en solidaridad con el pueblo de Uspallata, entendiendo que este avance de las grandes empresas mineras representa un riesgo para toda la provincia, tanto en términos ambientales como de desarrollo.

Durante la asamblea se escucharon distintas voces y se convocó a marchar al cierre del desfile del departamento el próximo domingo, con un petitorio a las autoridades para que se expidan. Así mismo se pretende seguir informando a la comunidad de la grave situación que representa la instalación de la mega minería en la provincia.  

