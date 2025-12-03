Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

diciembre 3, 2025

Vecinos de San Carlos vuelven a reunirse en asamblea frente al tratamiento del proyecto San Jorge

Esta es una mas de las acciones que se viene llevando adelante en todo el Valle de Uco.

Este jueves a las 20:00 horas, vecinos de San Carlos se han convocado a la terminal de Eugenio Bustos, para continuar con las acciones de protesta frente a la posible aprobación por parte de la Cámara de Senadores, del proyecto minero San Jorge.

Hay que recordar que este martes ingresó a la Cámara de Senadores, la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto minero que busca desarrollarse en Uspallata, y al cual muchos mendocinos vienen oponiéndose.

Esta vez, los vecinos y vecinas buscan decidir cuáles son las medidas a tomar frente al tratamiento por Senadores del proyecto el próximo martes 9 de diciembre. Cabe destacar, que los vecinos de Uspallata han organizado una marcha que arranca el 8 de diciembre y busca llegar a Mendoza el martes 9, para mostrar el rechazo al proyecto.

