Vecinos de Tunuyán convocan a una asamblea en defensa del agua esta tarde en la plaza departamental

A partir de la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al proyecto minero San Jorge en Uspallata, es que varias comunidades han comenzado a movilizarse, frente al peligro que representa la instalación de la mega minería.

Esta tarde Autoconvocados por el Agua de Tunuyán, han convocado a una asamblea urgente a partir de las 20:30 horas, en la plaza central del departamento. El objetivo es poder poner en conocimiento de la población la situación de la provincia y diagramar las acciones a seguir.

