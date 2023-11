Vecinos de Tunuyán llevan 5 días sin luz: infinidad de reclamos y hasta una manifestación por la situación

El problema se da en zonas de La Puntilla y calle Reina. Pudo saberse que Edemsa está trabajando en algunos de los lugares afectados tras el viento, pero es lenta la recuperación del servicio.

El día de ayer, vecinos de la calle Reina ubicada en el departamento de Tunuyán se manifestaron debido a los reclamos que realizaron a Edemsa y a la Municipalidad, ya que llevan 4 días sin electricidad y consecuentemente sin agua.

Una vecina que se encontraba en la manifestación en diálogo con El Cuco Digital afirmó: “Estamos tratando después de 4 días nos solucionen el problema de la luz,no tan solo porque no tenemos electricidad sino porque todas nuestras familias de la calle Reina, Tunuyán, esta sin agua, se nos ha echado a perder toda la comida y no hay respuestas de Edemsa innumerables llamados les pedimos por favor que hagan algo y no hacen nada, ante esta situación hemos decidido no cortar la ruta pero si manifestarnos porque no nos escuchan”.

Seguidamente expresó: “Somos 40 familias que estamos cansados de hacer reclamos presenciales y por llamada, hay niños y ancianos, quiero aclarar que de parte de Edemsa, a un vecino le contestaron que los barrios privados tenían la prioridad, no nosotros”.

Hoy martes, algunos vecinos informaron que Edemsa está trabajando en el lugar, pero al mediodía aún seguían sin luz.

Por su parte, vecinos de La Puntilla, también en Tunuyán, se comunicaron con nuestro medio para contarnos que ya llevan 5 días sin luz, y que debido a la situación han sufrido numerosas pérdidas, sobre todo en comestibles que se echaron a perder.