diciembre 7, 2025

logo el cuco digital
Vecinos de Valle de Uco se preparan para la “Gesta Libertadora por el agua”: se unirán a marchas de otros lugares de la provincia

Los autoconvocados buscan repetir la épica manifestación del 2019, el histórico “Parientazo”.

“Uspallata llama y el Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán, Tupungato) se levanta” afirman los carteles que circulan en redes sociales, o sostienen manifestantes en diferentes protestas que ha habido en estos días. Mientras, también a través de las redes y grupos de whtasapp, los vecinos se organizan para participar activamente, o a través de colaboraciones para los manifestantes que partirán este lunes a primera hora hacia Mendoza. Lo impresionante, es que, nuevamente, la caravana será de caminantes.

Mañana, a partir de las 6 de la mañana, es la convocatoria en San Carlos, la cuna del movimiento antiminero y defensor del agua. Pero esta vez, la “patriada” no será solamente desde este pueblo, ya que vecinos de Tunuyán y Tupungato también se organizan para sumarse. A la vez, la que ha sido llamada “Gesta Libertadora por el agua” tendrá manifestantes que empezarán la caminata en Uspallata, Lavalle, Guaymallén, y que se unirán a otros manifestantes del Sur y del Este provincial.

En Tunuyán los vecinos realizaron este fin de semana un acampe en el puente del Río.

El plan “libertador” es caminar durante todo el día 8, llegando a la ciudad de Mendoza, en la mañana del 9, cuando la Cámara de Senadores de la provincia buscará darle aprobación final a cuatro proyectos relacionados con la instalación de la minería metalífera en Mendoza, entre ellos, el Proyecto San Jorge (PSJ), en Uspallata. Además, y mientras los manifestantes van en caravana hacia la ciudad de Mendoza, también se organizan manifestaciones y acampes, en apoyo a los que marchan.

Los vecinos autoconvocados buscan repetir la épica manifestación del 2019, que obligó al entonces gobernador Rodolfo Suárez a dar marcha atrás con la modificación de la ley 7722, normativa que prohibe el uso de sustancias contaminantes en las explotaciones mineras.

