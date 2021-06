Vecinos se manifiestan por robos en San Carlos: “Estamos para colaborar en lo que la ciudadanía necesite”

El comisario departamental solicitó a la comunidad a reforzar las medidas de seguridad. Los datos reflejan que hasta el momento se han registrado menos hechos delictivos que en junio del 2020.

Vecinos de San Carlos realizan una manifestación por robos sufridos en los últimos días. Aseguran que son muchas las familias que han sido víctima de la inseguridad en las últimas dos semanas y por eso se autoconvocaron en la plaza departamental.

En ese sentido, El Cuco Digital tomó contacto con Carlos Siri, comisario de la Comisaría 18°, para conocer acerca de los hechos delictivos que se registran en esa localidad.

“En comparación con junio del 2020, estamos cinco hechos abajo. Estamos dentro de lo estipulado, pero eso no quiere decir a uno le traiga tranquilidad, tratamos de bajar la cantidad de delitos”, precisó.

“Nosotros tenemos una tarea operativa diaria que se aumenta en algunas zonas”, agregó respecto al trabajo que realiza la Policía.

Sin embargo, el funcionario destacó que lo ha cambiado es la modalidad de los robos y que es recurrente el oportunismo en las personas que delinquen.

“Lo que ha cambiado es la modalidad (…) En este caso no son hechos violentos (…) No tenemos robos agravados. Robos graves son cuando la persona tiene un arma en mano. En este caso tenemos un hecho de oportunismo; un casa un vehículo abierto, entonces la persona aprovecha esta situación (…).

Debido a la densidad poblacional las regiones más pequeñas, como el Valle de Uco, suelen ser más segura que las ciudades más grandes. Sin embargo, los tiempos han cambiado y es necesario adoptar las medidas de seguridad adecuadas para evitar robos.

“Las personas que delinquen toman una modalidad, aprovechan la forma de trabajar este tipo de delitos que se han registrado. Estamos trabajando para poder dar con los autores”.

De esta manera, Siri solicitó a la comunidad incrementar la seguridad individual y llamar al 911 cada vez que crea necesario.

“La seguridad hoy no es solamente brindada por la Policía sino que la compartimos con la ayuda que nos brinda el ciudadano. Nosotros no le vamos a decir nunca a la gente esto o lo otro, las personas deben saber qué medidas adoptar para su seguridad: puertas cerradas, ventanas cerradas, portones asegurados. Como comunidad, las personas que viven en un sector determinando, en un barrio, tienen que tratar de colaborar en este sentido. Si veo en la esquina a una persona que no es del barrio, que nunca la había visto, a un vehículo en cualquier hora del día, llamo al 911”, mencionó.

“No hay ningún llamado que no sea atendido, siempre debe ir una movilidad, un efectivo, que debe constatar la situación y cerrar ese suceso que se abre”.

Se puede convertir en un hecho muy violento si una persona encuentra a otra dentro de su domicilio o viceversa

Por último, el comisario remarcó el compromiso con los vecinos y la predisposición para trabajar en conjunto. “Nosotros estamos para colaborar en lo que necesite la ciudadanía. Podemos convocar a las áreas correspondientes para que participen (…) Hemos estado llevando adelante medidas preventivas”