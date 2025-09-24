Facebook X-twitter Youtube Instagram

Vecinos y comerciantes de La Consulta realizarán una asamblea para pedir más seguridad

Según comerciantes del Centro, la inseguridad se ha incrementado en el último tiempo.

Debido a los último hechos de inseguridad que se registraron en el distrito de La Consulta, San Carlos, vecinos y comerciantes de la zona, organizaron una asamblea vecinal junto con autoridades policiales y municipales.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/a-punta-de-pistola-asaltaron-a-un-hombre-en-la-terminal-de-omnibus-de-la-consulta/

La misma se realizará mañana jueves desde las 20 horas, en el Centro Cívico de La Consulta.

Desde El Cuco Digital, se dialogó con algunos comerciantes del distrito donde aseguraron que en el último tiempo hubo más hechos de inseguridad sobre todo en horas de la noche.

Cuando me toca trabar de noche si da miedo porque vienen algunos borrachos, otros con vestimenta que da algo de temor y estaría bueno que tengamos más presencia policial en esas horas”, aseguró una trabajadora.

Otro testimonio comentó que: “yo vengo segura a trabajar pero si es verdad que han ocurrido casos lamentables en el último tiempo, han roto vidrios de autos, asaltos y de más”.

Por último otra empleada de un negocio de venta al público aseguró que “en nuestro local no hemos tenido nunca un hecho así pero si sabemos que se ha incrementado la inseguridad y eso no es bueno”.

