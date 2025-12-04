Facebook X-twitter Youtube Instagram

Vecinos y vecinas de Tupungato se movilizarán en defensa del agua

La Asamblea Tupungato por el Agua Pura convocó a movilizarse contra el mega proyecto minero San Jorge.

Este viernes, cerca de las 20:30 horas, se ha convocado a una marcha desde la rotonda del reloj hasta la plaza departamental.

Asimismo, el día sábado se convoca a toda la comunidad a una asamblea en la plaza departamental, que se realizará desde las 18 horas.

Finalmente, se invita a todos los vecinos y vecinas a participar de la movilización que se llevará adelante en la Legislatura provincial el día martes a las 9:30 horas, cuando la Cámara de Senadores trate el proyecto.

