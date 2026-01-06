Vegetta 777 y Silvia Muñoz se casan: todo lo que se sabe sobre su boda y su compromiso

El streamer Vegetta y la influencer Silvia Muñoz han anunciado su compromiso a través de las redes, después de varios años de relación y otros tantos viviendo juntos en Andorra. Esto es lo que se sabe por ahora sobre cómo ha sido la pedida y sobre cómo será su futura boda.

De todas las parejas que se han formado entre creadores de contenido españoles, la de Vegetta y Silvia Muñoz es, al mismo tiempo, una de las más longevas y también una de las menos conocidas. Las reservas del streamer a la hora de compartir momentos de su vida privada (desde hace años ni siquiera muestra su rostro en sus streams) han llevado a que las novedades sobre su relación con la influencer Silvia Muñoz sean escasas. Por lo general, ha sido ella quien ha contado algún que otro detalle sobre cómo avanzaba su relación, que empezó hace una década. Ambos decidieron mudarse juntos a Andorra y terminaron construyendo su propia casa, y hacía ya más de un año que los seguidores de ambos esperaban el anuncio de su compromiso. Ese anuncio, por fin, ha llegado y, como no podía ser de otra manera, se ha hecho viral.

La pedida de mano de Vegetta a Silvia Muñoz fue hace ya unas cuantas semanas, pero la influencer prefirió mantener la noticia en secreto hasta que llegasen las Navidades y pudiese contárselo a su familia en persona, y antes que a todos los demás. Cuando esto por fin se pudo llevar a cabo, el streamer y la influencer realizaron un post compartido en el que se les veía dados de la mano y con el enorme anillo de compromiso. Silvia ha aprovechado también la ocasión para hablar de este importante momento de su vida en uno de sus vídeos de YouTube.

Dada la costumbre de Silvia Muñoz de compartir vlogs sobre su vida diaria, no cabe duda de que podremos ver poco a poco cómo se planea el evento, que promete unir a figuras de la creación de contenido de muy diversos sectores.