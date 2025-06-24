Facebook X-twitter Youtube Instagram

Vencen las tasas municipales de Tunuyán para el mes de mayo y junio: cómo y hasta cuándo se pueden pagar

La Municipalidad de Tunuyán informa que se encuentran próximos los vencimientos de las tasas correspondientes a los meses de mayo y junio del período 2025. Los contribuyentes, tanto titulares de inmuebles como responsables de comercios e industrias, deberán tener en cuenta dos fechas clave para cumplir con sus obligaciones tributarias:

El viernes 27 de junio vence el pago correspondiente al mes 05 (mayo).

El lunes 14 de julio vence el pago correspondiente al mes 06 (junio).

Los vencimientos alcanzan a las tasas de la propiedad raíz y a las tasas de comercio e industria. Se recuerda que cumplir en término permite evitar recargos por mora y contribuye a fortalecer los servicios públicos que se prestan en el departamento.

Formas de pago

Las tasas pueden ser abonadas de las siguientes maneras:

Con la boleta impresa que llega al domicilio.

A través del portal web municipal: https://vps.infogov.com.ar/rentas/tunuyan/#/public/home

Mediante la plataforma E-Pagos, que ofrece una alternativa ágil y segura.

