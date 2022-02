Vendimia en San Carlos: conocé a Agustina Guerci, la joven que representa a Tres Esquinas

Tiene 24 años y ha finalizado el cursado de la licenciatura en Trabajo Social. Además es esteticista y bartender.

San Carlos se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta departamental de la Vendimia. Esta vez, como el año pasado, se realizará de forma virtual el próximo 6 de febrero y habrá elección de la reina.

Seis candidatas son las que participarán. Las mismas representan a: Villa Chacón, Tres Esquinas, ACERCAR (ONG), Villa San Carlos, Club Los Escarabajos y Club El Fortín.

En esta oportunidad, conoceremos a la representante de Tres Esquinas, Agustina Guerci quien tiene 24 años y ha finalizado el cursado de la licenciatura en Trabajo Social. Además, el esteticista y bartender.

-¿Qué significa Vendimia para vos?

Vendimia es una de las fiestas argentinas reconocidas nacional e internacionalmente, la cual celebra el cultivo, la cosecha de vid, la producción, esfuerzo y la transformación de la uva al vino. Gracias al trabajo de los viñateros quienes se esmeran por el respeto y cuidado de la naturaleza, afrontando las inclemencias meteorológicas, diversos factores culturales, políticos y socio-económicos a lo largo del año.

-¿Cómo fue que decidiste presentarte como candidata?

En realidad los representantes de la Unión vecinal del distrito de Tres Esquinas fueron los que me hicieron la propuesta, la misma me llevó casi dos semanas en confirmarles ya que tenía que organizar mis horarios y estudios. Si bien quería vivir la experiencia, también quería representarlos ya que por mi carrera profesional puedo llegar a gestionar y hacer mucho para poder hacer crecer al departamento de San Carlos desde mi lugar como ciudadana. Trabajar con asociaciones, poder llegar a los sectores más vulnerables sería mi deseo y expectativa si me tocara ser la responsable de representarlos.

-¿Cómo estás viviendo está experiencia?

La experiencia ha superado mis expectativas ya que me estoy enriqueciendo de conocimientos sobre el departamento de San Carlos, sobre asociaciones, entre otras cosas. También no quiero dejar de destacar todo el equipo que nos acompaña el día a día, como así también al grupo de candidatas que todas son excelentes personas.

-El martes fue el Día del trabajador vitivinícola, ¿qué tenés para decir de quiénes realizan esta gran labor?

Primero que nada creo que se debería reconocer su labor y esfuerzo con un salario merecedor ya que la cosecha es el sustento de muchas familias, las cuales deberían trabajar en condiciones dignas para garantizar sus derechos como trabajadores.

-Por último, un mensaje para los sancarlinos

Me gustaría invitar a cada sancarlino a que nos acompañen el día viernes 4 de febrero en la Vía Blanca y el domingo 6 en la trasmisión en vivo vía striming. Además, recordarles que la votación está abierta hasta el sábado 5 de febrero.

Vendimia virtual

Según anunció el intendente a principio de enero, la decisión se tomó como medida preventiva en el marco de la tercera ola de Covid-19 que atraviesa el país.

De esta manera, el evento será transmitido desde las 20 vía streaming, contará con cuadros artísticos grabados con anterioridad y luego se coronará a la nueva soberana. Entre las novedades, la elección se realizará previamente de forma virtual. Los vecinos podrán participar a través de una web y la ganadora se anunciará durante la transmisión de la fiesta.

«Se hará de forma virtual; podrán votar los electores según el padrón de San Carlos, convalidado por DNI y correo electrónico. Podrán votar una sola vez. Se publicará los días en que la gente podrá participar y el resultado se dará a conocer por streaming» explicó la semana pasado a El Cuco Digital la jefa de protocolo de la comuna, Silvia Arena.

Información para las candidatas

