Vendimia y Tonada 2026 en Tunuyán: conseguí tus entradas en preventa hasta el 25 de enero

La Municipalidad de Tunuyán recuerda que las entradas para la Fiesta Departamental de la Vendimia y la 44ª edición del Festival Nacional de la Tonada continúan disponibles a precio de preventa hasta el 25 de enero. Las noches de puro folclore se llevarán a cabo en el Anfiteatro Municipal los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero.

En la Vendimia Departamental, el ingreso al sector general no tendrá costo, aunque se solicitará la colaboración con un alimento no perecedero al momento de ingresar. El sector preferencial será pago, conforme a la tarifa vigente.

En relación a las condiciones de acceso, los menores abonan entrada a partir de los 13 años inclusive. Jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar sin costo al sector general, presentando DNI y la documentación correspondiente (carnet de jubilado o Certificado Único de Discapacidad vigente). El acompañante de la persona con discapacidad accederá sin cargo únicamente cuando así lo indique expresamente el CUD.

Entradas: precios y modalidades de compra

Las entradas se encuentran a la venta a través de www.entradaweb.com.ar, con valores diferenciados según el día y el sector. La preventa estará vigente hasta el 25 de enero, mientras que a partir del 26 de enero se aplicarán los valores de venta general.

Viernes 30 de enero – Vendimia Departamental / Coti Sorokin

Sector preferencial: $25.000 en preventa | $35.000 desde el 26/01 y el día del evento

Sector general: ingreso con un alimento no perecedero

Sábado 31 de enero – Lázaro Caballero y Campedrinos

Preferencial: $20.000 en preventa | $25.000 venta general

General: $12.000 en preventa | $15.000 venta general

Domingo 1° de febrero – Abel Pintos

Preferencial A: $40.000 en preventa | $50.000 venta general

Preferencial B: $30.000 en preventa | $40.000 venta general

General: $15.000 en preventa | $20.000 venta general

Especial para tunuyaninos

Las personas residentes en Tunuyán contarán con tarifas diferenciales para las noches del sábado y domingo. Las entradas se venderán en la boletería del Auditorio Municipal, del 26 al 30 de enero, presentando DNI con domicilio en Tunuyán.

Sábado: $10.000

Domingo: $15.000