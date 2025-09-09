Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 13, 2025

Venta de entradas para las Estudiantinas en Tunuyán y San Carlos: todo lo que tienes que saber 

Foto archivo: estudiantina en Tunuyán.
Los festejos estudiantiles se vienen con todo en el Valle de Uco, mientras que Tunuyán trae a La T y la M, San Carlos presentará a Valentino Merlo. Las fechas ya están confirmadas como asi también la venta de entradas.

En el caso de Tunuyán será  este 21 de septiembre en el Anfiteatro Municipal.

Venta de entradas

.Entradas físicas (solo para tunuyaninos con DNI)

.General: lunes 15 al sábado 20 de septiembre → $12.000

.Venta en boletería del Auditorio (09 a 13 h y 18 a 21 h).

.Entradas digitales en http://entradaweb.com.ar/

.Preventa: 29/08 al 14/09 → $12.000

.General: 15/09 al 20/09 → $18.000

.Día del evento: $18.000

Ingreso libre y gratuito:

 .Niños/as hasta 9 años

.Jubilados/as y pensionados con constancia

.Personas con discapacidad -CUD- (y acompañante si corresponde)

¡Le mandamos cumbia perro! Se confirmó La T y La M en la Estudiantina de Tunuyán y ya está la preventa

En San Carlos será el 20 de septiembre en el Anfiteatro Neyú Mapú

Ya se encuentra habilitada la venta de entradas a través del siguiente link https://www.entradaweb.com.ar/evento/3687c965/step/1

Próximamente se anunciará la venta de entradas físicas

.El valor de la misma es de $8.000

(Menores de 8 años no pagan entrada)

Llega a San Carlos Valentino Merlo para la Estudiantina: cómo adquirir las entradas

