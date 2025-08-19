Venta de garrafa a $9.000 en Tupungato: horario y lugar

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables, que tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho al acceso de quienes no poseen gas de red, visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$ 9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar los interesados?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tupungato

Ciudad: Oficina de Desarrollo Social. Detrás de la Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10