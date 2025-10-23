Vero Diez: “simulan que se pelean en campaña, pero después se arreglan, todo sigue igual, y San Carlos va para atras”

La candidata de la Lista 222, a tres días de las elecciones salió con firmeza a cuestionar la realidad política del departamento.
A pocos días de las elecciones, el mapa político de San Carlos muestra reacomodamientos entre viejos conocidos. Mientras tanto, desde Protectora Fuerza Política, la concejal Verónica Diez pide “poner fin al reciclaje político y empezar a planificar en serio el departamento”.
En la boleta única departamental figuran nueve listas, ocho de ellas con candidatos a concejales. Entre las fuerzas que competirán el próximo domingo se encuentra Provincias Unidas, espacio que lleva como candidato a diputado nacional a Jorge Andrés Difonso, actual legislador provincial por La Unión Mendocina. Difonso fue intendente de San Carlos durante tres periodos consecutivos (12 años), y luego impulsó las gestiones de Rolando Scanio y del actual jefe comunal Alejandro Morillas.
Hoy, la lista de Provincias Unidas en San Carlos es encabezada por Marcelo Romano, ex senador provincial por el Partido Verde, quien en mayo de 2024 fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un hecho ocurrido en 2019. En las últimas elecciones municipales, Romano compitió por la intendencia como candidato del Partido Verde, mientras que Morillas fue candidato a intendente por el frente armado por Difonso.
Dos años después, Difonso y Romano comparten espacio político, y Morillas se alinea con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.
“Hace apenas dos años Difonso y Morillas estaban juntos y Romano les hacía oposición. Hoy Difonso está con Romano y Morillas con Cornejo. Es difícil seguirles el ritmo —ironiza Verónica Diez—. Pero más difícil aún es encontrar en todo ese tiempo una verdadera planificación para San Carlos.”
Diez, actual concejal y primera candidata de Protectora Fuerza Política (Lista 222), ingresó al Concejo Deliberante en agosto de 2023, tras la renuncia de Martín Ferreira, quien había accedido a una banca por el Justicialismo. Como Verónica era la segunda candidata en esa lista, asumió el cargo conforme al orden establecido. Aunque lleva apenas dos años en funciones, ha presentado más del doble de proyectos que otros ediles que ya cumplieron un mandato completo o incluso dos.
“No se trata de cambiar de socios, sino de cambiar la forma de hacer política. En estos dos años he recorrido cada distrito, he presentado proyectos que buscan resolver problemas reales y, sobre todo, he escuchado. No necesitamos más improvisación ni alianzas de ocasión, necesitamos trabajo y planificación.”
Sobre la campaña actual, Diez fue contundente: “Los vemos pelearse como chicos, acusándose unos a otros, mientras los principales problemas de San Carlos siguen sin resolverse. Lo veo a Morillas salir con un spot diciendo ‘no volvamos al pasado’, pero él fue parte de ese pasado: fue concejal de Difonso, fue candidato de Difonso. No es ajeno a lo que hoy critica.”
Y cerró: “San Carlos se merece otra etapa. No es con maquillaje ni con slogans como se cambia la realidad. Es con gestión, transparencia y participación de los vecinos.”