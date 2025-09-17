Verónica Díez: “Defender la Zona Fría es defender el bolsillo de los sancarlinos”

La reacción de la Edil, surge después de que el Ejecutivo Nacional enviara la ley de Presupuesto, eliminando a Mendoza del régimen de zonas frías.

La concejal y candidata de la Lista 222 Protectora, Verónica Díez, se refirió a la intención del Gobierno Nacional de eliminar gran parte del Programa Zonas Frías, lo que dejaría a casi toda la provincia de Mendoza —exceptuando a Malargüe— sin el beneficio de la reducción en las tarifas de gas.

“Es inadmisible que las fuerzas políticas de San Carlos, por tener afinidad con el gobierno nacional, no se expresen contra este atropello al bolsillo de los sancarlinos y sancarlinas”, afirmó Díez.

La edil recordó que la Ley de Zonas Frías, aprobada en 2021, significó un descuento del 30% al 50% en la tarifa de gas para las familias del departamento. “Esa conquista fue posible gracias al trabajo de todos los sectores políticos. No podemos pagar lo mismo quienes vivimos en zonas donde las temperaturas bajan de cero que quienes habitan en regiones con climas más benignos”, expresó.

Díez sostuvo que garantizar ese beneficio no es un privilegio, sino asegurar condiciones de vida dignas para atravesar los duros inviernos de San Carlos. “Hago un llamado a que nos unamos en defensa del pueblo, más allá de las banderas políticas. Esto se trata de cuidar a los ciudadanos del departamento”, remarcó.

En línea con esto, presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de resolución que solicita a los legisladores nacionales por Mendoza el rechazo a la modificación del artículo 72 del Presupuesto Nacional 2026. El proyecto también insta a enviar el pedido a otros Concejos Deliberantes de la provincia y a difundirlo públicamente, para que la ciudadanía conozca el impacto de esta medida.

Finalmente, la concejal señaló que ya se encuentra en contacto con legisladores de distintos espacios para frenar esta decisión. “Hoy me encuentro trabajando para influir y que se rechace o modifique este punto del presupuesto. No podemos permitir que el ajuste lo paguen, una vez más, los vecinos de a pie”, concluyó.