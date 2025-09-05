Facebook X-twitter Youtube Instagram

Verónica Diez “El oficialismo y sus aliados votaron de prepo un crédito que compromete a San Carlos”

La actual Concejal y candidata por la Lista 222 para las próximas elecciones, expresó su enojo y descontento por la aprobación de un crédito para el departamento, que pone como garantía la coparticipación municipal.

En la sesión de hoy del Honorable Concejo Deliberante de San Carlos, se aprobó sobre tablas una ordenanza que pone como garantía de un crédito de 1.500 millones de pesos la coparticipación del departamento.

La concejala Verónica Díez, actual candidata por la lista 222, manifestó su profundo rechazo al procedimiento: “Hoy, sin que se discuta en comisiones, los concejales oficialistas y sus socios políticos aprobaron que la coparticipación —los recursos que sostienen obras, servicios públicos y hasta los sueldos municipales— quede como garantía de un préstamo millonario. Esto es hipotecar el futuro de los sancarlinos”.

La norma fue aprobada con el voto de los concejales oficialistas Ariel Méndez y Janet Salinas; de los concejales de la UCR Agustina Testa y Tedy Gallerani (hoy ambas fuerzas unidas en un mismo frente con La Libertad Avanza); de la concejal del peronismo oficialista de “Tuchi” Abram, Daniela Sancho; y de los concejales de Nuevos Rumbos, Cecilia Coronel y Diego García. “Todos ellos son socios políticos desde hace rato de quienes vienen comandando hace 18 años el departamento”, remarcó Díez.

La edil recordó que en instancias anteriores acompañó el proyecto porque “se respetaron los tiempos y el procedimiento”, y porque comprendía la necesidad de adquirir camiones para el municipio. Sin embargo, advirtió que la situación actual es distinta: “Hoy no sólo se suma deuda y se pone en riesgo la plata de los sancarlinos, sino que además se impone una mayoría automática para aprobar de prepo una ordenanza sin debate”.

Finalmente, recalcó que es necesario que las próximas elecciones pongan en el HCD departamental a concejales que defiendan al departamento y sus recursos: “Quiero seguir siendo una voz que defienda a los sancarlinos frente a las movidas políticas que lo perjudican”.

