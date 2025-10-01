Verónica Diez: “quiero un San Carlos que se desarrolle, con más trabajo, donde los jóvenes se quieran quedar”

La actual Edil y candidata por la lista 222 Protectora pasó por el Cuco TEVÉ en el programa LO QUE FALTABA y dejó una serie de definiciones sobre su candidatura, el contexto en el que lo hace y los desafíos por delante.

Verónica Diez de cuarenta años de edad, se define como peronista, por su origen familiar, pero también producto de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y lo que significó para su generación. Por otra parte, contó en la entrevista que es madre de una niña y un niño, y a la hora de mencionar un buen político mendocino eligió nombrar a Martin Aveiro, por su gestión y por “no haberse dado vuelta” cuando llego al Congreso de La Nación.

A la hora de explicar porque ella hoy es candidata de Protectora y no del Partido Justicialista, Diez fue muy clara, mencionó que la lista actual al HCD del PJ es un apéndice del municipio que responde a Raúl Américo Abraham, y que ella no quiso ir a una interna donde se iban a utilizar recursos de los sancarlinos en función de la política, por ello eligió encabezar la Lista 222 Protectora.

En otro orden de cosas, Diez hizo hincapié en que es necesario que se cuiden los recursos de los sancarlinos en el marco del Concejo Deliberante, destacando que hacen falta voces opositoras que debatan con el Ejecutivo Municipal y no se le apruebe a ojo cerrado algunas ordenanzas. En el mismo marco, se asume como una opositora constructiva, siendo dura a la hora de cuestionar, pero siempre sumando una propuesta que ayude a mejorar San Carlos.

Finalmente la candidata a concejal, que competirá en las próximas elecciones del 26 de octubre, mencionó que tiene ganas de seguir trabajando por el departamento y darle continuidad a proyectos como el BarrioXBarrio, donde ha recorrido más de cuarenta barrios del departamento recolectando reclamos y generando proyectos de ordenanzas que den solución a los vecinos y vecinas.

Mirá la entrevista completa en el siguiente enlace