Veterinaria Móvil recorrió todo Tunuyán: casi 2.000 castraciones y más de 2.500 vacunaciones

La Municipalidad de Tunuyán contribuyó acercando servicios gratuitos que garantizaron el bienestar de perros y gatos y la tranquilidad de sus hogares.

El compromiso con la salud animal fue protagonista durante todo el año en Tunuyán. La Veterinaria Móvil se consolidó como un espacio de encuentro con vecinos y vecinas, donde cada operativo se transformó en una oportunidad para cuidar a las mascotas y compartir comunidad.

A lo largo del 2025, la Veterinaria Móvil junto a la Fundación The Vines recorrieron todos los barrios del departamento. En total, se realizaron 1.991 castraciones y 2.542 vacunaciones, cifras que reflejan un esfuerzo sostenido y una política pública que pone en el centro la tenencia responsable y la prevención de enfermedades.

La última jornada se desarrolló en la Plaza Departamental y marcó el cierre de un año de intenso trabajo comunitario. En ese operativo se realizaron 25 castraciones y se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitarias. La actividad contó con una gran convocatoria de personas que se acercaron para cuidar la salud de sus compañeros de vida.

Fuente: prensa Tunuyán