Vía Blanca y Vals de las Reinas inician la “Vendimia en el tiempo” en Tunuyán

Dicen que será un despliegue lleno de entusiasmo y alegría.

La tradicional Vía Blanca de las Reinas, acto que marca el inicio de nuestra fiesta mayor se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero, a las 21:00 horas, sobre calle San Martín.

Doce candidatas recorrerán la avenida principal en un despliegue lleno de entusiasmo y alegría. El colorido de la noche lo aportarán las barras y seguidores que acompañan a cada representante, alentando con pasión y convirtiendo el recorrido en un verdadero encuentro popular.

Ellas representan la ilusión de convertirse en Reina Departamental de la Vendimia, Reina Nacional de la Tonada, Virreina Departamental de la Vendimia y Virreina Nacional de la Tonada 2026.

La comunidad espera con entusiasmo este encuentro que combina tradición y celebración, y que anticipa la gran fiesta departamental “Vendimia en el tiempo”, donde se realizará la elección de las soberanas.

Al término de la Vía Blanca, la Plaza Departamental será escenario del tradicional Vals de las Reinas, un momento cargado de emoción y simbolismo que realza la participación de las candidatas y la identidad vendimial de Tunuyán.