enero 7, 2026

logo el cuco digital
¿Viajás a Chile? Así se encuentran los pasos internacionales y el clima en alta montaña

Así lo informó Osvaldo Valle, autoridad de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este lunes durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Las condiciones climáticas en distintos puntos del corredor indican una temperatura de 09 grados en Uspallata, 05 grados en Punta de Vacas, 02 grados en Puente del Inca y 01 grado en Las Cuevas.

Por su parte, el paso internacional Pehuenche también se encuentra habilitado, con horario de funcionamiento de 8 a 20 horas.

