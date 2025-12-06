Viajes de fin de año: cómo cuidar el bolsillo y hacer valer los derechos como pasajero y turista

Con la llegada de las fiestas y el inicio de la temporada de verano, aumenta de manera significativa el movimiento turístico dentro y fuera de Mendoza. Para que cada viaje sea una experiencia segura, transparente y sin contratiempos, la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza recuerda cuáles son los derechos de las personas al contratar pasajes, paquetes, alojamientos y excursiones, así como las recomendaciones clave para evitar fraudes y resolver eventuales inconvenientes.
Consumidor turista: un grupo hipervulnerable
Durante diciembre y los meses de verano, muchas personas se desplazan fuera de su entorno habitual, con tiempos acotados para resolver problemas y, en ocasiones, con barreras de idioma o falta de información. Por ello, la Dirección refuerza la protección al consumidor turista hipervulnerable, especialmente en el caso de familias, personas mayores o visitantes extranjeros.
Garantizar información clara, servicios seguros y vías rápidas de reclamo es fundamental para prevenir abusos y acompañar a quienes lo necesitan.
Recomendaciones para viajar seguro y evitar fraudes
Antes de contratar paquetes, pasajes o alojamientos
Para reducir riesgos de estafas o incumplimientos, se recomienda:
Investigar la empresa antes de pagar.
Verificar que la agencia de viajes esté habilitada y que la empresa de ómnibus figure en la CNRT. Se aconseja evitar proveedores sin datos claros de contacto o con procedencia dudosa.
Pedir y conservar todos los comprobantes.
Contratos, vouchers, correos electrónicos de confirmación, capturas de pantalla y recibos. Son esenciales para respaldar cualquier reclamo.
Leer en detalle las condiciones.
Fechas, itinerarios, categoría del alojamiento, política de cancelación y devolución, equipaje incluido y precio final. Todo lo prometido debe cumplirse.
Evitar ofertas inverosímiles.
Las estafas suelen originarse en propuestas demasiado baratas o alojamientos inexistentes.
Reservar alojamientos por canales formales.
Preferir sitios reconocidos o comunicación directa con el establecimiento. Evitar alquileres informales o pagos exclusivamente por transferencia sin respaldo.
Elegir medios de pago seguros.
Se recomienda abonar con tarjeta de crédito u otros sistemas que permitan desconocer un cargo en caso de fraude.
Derechos al viajar
A) Transporte aéreo
En caso de inconvenientes con un vuelo:
La aerolínea debe ofrecer reubicación, endoso o reintegro total.
Ante demoras prolongadas, corresponde brindar comidas y, si es necesario, alojamiento y traslados.
En situaciones de sobreventa (overbooking), corresponde una compensación económica.
Por pérdida o daño del equipaje, se debe otorgar la indemnización prevista.
B) Transporte terrestre (ómnibus)
Al viajar en servicios de larga distancia:
La persona puede devolver el pasaje y recuperar entre el setenta y el noventa por ciento del valor, según la anticipación de la gestión.
Si la empresa cancela o interrumpe el servicio, corresponde reintegro del cien por ciento.
Se reconoce el derecho a transportar equipaje en bodega con ticket y a ser indemnizado en caso de pérdida o daño.
La unidad debe estar habilitada y cumplir la categoría, el servicio y los horarios ofrecidos.
C) Alojamientos y alquileres temporarios
Al reservar un hotel, cabaña o departamento:
La reserva debe respetarse. En caso de sobreventa, el establecimiento debe reubicar en igual o mejor categoría o reintegrar la totalidad del pago.
La publicidad forma parte del contrato: si el alojamiento no coincide con lo ofrecido, se puede reclamar.
Es esencial revisar las políticas de cancelación antes de abonar.
Se garantizan servicios básicos: higiene, seguridad, confort y las prestaciones anunciadas (desayuno, Wi-Fi, cochera, entre otras).
La Dirección de Defensa del Consumidor recuerda que, ante cualquier incumplimiento, publicidad engañosa o servicio no prestado, las personas pueden realizar su reclamo mediante los canales oficiales de la Provincia.
