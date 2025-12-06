Viajes de fin de año: cómo cuidar el bolsillo y hacer valer los derechos como pasajero y turista

Con la llegada de las fiestas y el inicio de la temporada de verano, aumenta de manera significativa el movimiento turístico dentro y fuera de Mendoza. Para que cada viaje sea una experiencia segura, transparente y sin contratiempos, la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza recuerda cuáles son los derechos de las personas al contratar pasajes, paquetes, alojamientos y excursiones, así como las recomendaciones clave para evitar fraudes y resolver eventuales inconvenientes.

Consumidor turista: un grupo hipervulnerable

Durante diciembre y los meses de verano, muchas personas se desplazan fuera de su entorno habitual, con tiempos acotados para resolver problemas y, en ocasiones, con barreras de idioma o falta de información. Por ello, la Dirección refuerza la protección al consumidor turista hipervulnerable, especialmente en el caso de familias, personas mayores o visitantes extranjeros.

Garantizar información clara, servicios seguros y vías rápidas de reclamo es fundamental para prevenir abusos y acompañar a quienes lo necesitan.

Recomendaciones para viajar seguro y evitar fraudes

Antes de contratar paquetes, pasajes o alojamientos

Para reducir riesgos de estafas o incumplimientos, se recomienda:

Investigar la empresa antes de pagar.

Verificar que la agencia de viajes esté habilitada y que la empresa de ómnibus figure en la CNRT. Se aconseja evitar proveedores sin datos claros de contacto o con procedencia dudosa.

Pedir y conservar todos los comprobantes.

Contratos, vouchers, correos electrónicos de confirmación, capturas de pantalla y recibos. Son esenciales para respaldar cualquier reclamo.

Leer en detalle las condiciones.

Fechas, itinerarios, categoría del alojamiento, política de cancelación y devolución, equipaje incluido y precio final. Todo lo prometido debe cumplirse.

Evitar ofertas inverosímiles.

Las estafas suelen originarse en propuestas demasiado baratas o alojamientos inexistentes.

Reservar alojamientos por canales formales.

Preferir sitios reconocidos o comunicación directa con el establecimiento. Evitar alquileres informales o pagos exclusivamente por transferencia sin respaldo.

Elegir medios de pago seguros.

Se recomienda abonar con tarjeta de crédito u otros sistemas que permitan desconocer un cargo en caso de fraude.

Derechos al viajar

A) Transporte aéreo

En caso de inconvenientes con un vuelo:

La aerolínea debe ofrecer reubicación, endoso o reintegro total.

Ante demoras prolongadas, corresponde brindar comidas y, si es necesario, alojamiento y traslados.

En situaciones de sobreventa (overbooking), corresponde una compensación económica.

Por pérdida o daño del equipaje, se debe otorgar la indemnización prevista.

B) Transporte terrestre (ómnibus)

Al viajar en servicios de larga distancia:

La persona puede devolver el pasaje y recuperar entre el setenta y el noventa por ciento del valor, según la anticipación de la gestión.

Si la empresa cancela o interrumpe el servicio, corresponde reintegro del cien por ciento.

Se reconoce el derecho a transportar equipaje en bodega con ticket y a ser indemnizado en caso de pérdida o daño.

La unidad debe estar habilitada y cumplir la categoría, el servicio y los horarios ofrecidos.

C) Alojamientos y alquileres temporarios

Al reservar un hotel, cabaña o departamento:

La reserva debe respetarse. En caso de sobreventa, el establecimiento debe reubicar en igual o mejor categoría o reintegrar la totalidad del pago.

La publicidad forma parte del contrato: si el alojamiento no coincide con lo ofrecido, se puede reclamar.

Es esencial revisar las políticas de cancelación antes de abonar.

Se garantizan servicios básicos: higiene, seguridad, confort y las prestaciones anunciadas (desayuno, Wi-Fi, cochera, entre otras).

La Dirección de Defensa del Consumidor recuerda que, ante cualquier incumplimiento, publicidad engañosa o servicio no prestado, las personas pueden realizar su reclamo mediante los canales oficiales de la Provincia.

