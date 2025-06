Vialidad Mendoza ya habilitó el tránsito al Manzano y trabaja en el despeje de varias rutas complicadas

Extrema precaución en las rutas de la provincia por hielo en la calzada.

Vialidad Mendoza trabaja desde primera hora de la mañana en la normalización de la transitabilidad de las rutas mendocinas que amanecieron con formaciones de hielo en la calzada y acumulaciones níveas de hasta 15 centímetros, que en muchos casos obligaron a cortar el flujo vehicular.

Fue el caso de la Ruta Provincial 89 en Potrerillos, donde los hombres de Vialidad están quitando la nieve acumulada durante la noche y además volcando una solución salina para eliminar el hielo de la calzada. El tramo está transitable, pero con máxima precaución por el hielo, se recomienda no utilizarlo si no es necesario teniendo en cuenta que las temperaturas máximas van a ser muy bajas y no está previsto que salga el sol durante toda la jornada.

Todas las villas de montaña de Potrerillos se han visto afectadas con acumulación nívea, tanto El Salto, como Las Vegas, Valle del Sol, Piedras Blancas y Los Carrals. En Vallecitos puntualmente se recomienda no subir y, de hacerlo, solo con vehículos 4×4 y uso obligatorio de cadenas.

En la RP 89, pero en su extremo opuesto, llegando al Manzano Histórico, la ruta también estuvo intransitable a primera hora por acumulación nívea, desde calle La Quebrada, lo que se replicaba en la RP 94 a partir de la misma calle. Sin embargo, ambas rutas al Manzano ya se habilitaron para todo tipo de vehículos y los hombres de la DPV están trabajando para limpiar lo que queda.

Mientras tanto, también está con mucho hielo en calzada la Ruta Provincial 52 desde la ciudad de Las Heras hasta el Hotel Villavicencio, donde se acumulan 15 centímetros de nieve, por lo que la precaución para transitar debe ser extrema. Desde el Hotel Villavicencio hacia Uspallata la ruta está intransitable y la barrera está baja.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza