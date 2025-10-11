Facebook X-twitter Youtube Instagram

Victoria González es la nueva Flor Departamental de la Tradición en San Carlos

Representó al Centro tradicionalista El Fortín.

San Carlos celebró la elección de la Flor Departamental de la Tradición y Clavel del Aire, un evento que destaca la riqueza cultural y las tradiciones del Valle de Uco, donde coronó a Victoria González, de 18 años.

Por su parte, Agustina Aguirre, de 22 años, fue coronada como Clavel del Aire, representando al Centro tradicionalista La Celia.

La elección y coronación de ambas candidatas se realizó ante una multitud de vecinos que se dieron cita en las instalaciones del Club San Carlos.

