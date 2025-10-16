Victoria’s Secret Fashion Show: sonó Karol G y Valentina Castro debutó junto a los “ángeles”

El icónico desfile regresa renovado, con nuevas embajadoras, propuestas más inclusivas y la participación de talento colombiano que brillará en la pasarela más esperada del año.

El mundo de la moda vuelve a brillar con uno de sus espectáculos más esperados, el Victoria’s Secret Fashion Show. La icónica marca de lencería vuelve a la pasarela con una propuesta que promete sorprender. En 2025, la pasarela no solo buscó recuperar su esplendor, también reinventarse, apostando por la diversidad, el empoderamiento y una nueva visión de la sensualidad femenina.

La cantante Karol G se convirtió en una de las protagonistas del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado en Nueva York, al ofrecer una actuación que fusionó música latina y moda desde lencería hasta prendas de vestir para las más jóvenes.

Durante su presentación en el escenario, la colombiana desplegó su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del espectáculo global, acompañada en la apertura por la modelo Bella Hadid, quien abrió la pasarela vestida con lencería roja y una capa que marcó el tono dramático de su desfile.

Por otro lado, la presencia de la cantante se integró a la narrativa visual del show, cuya selección cromática estuvo dominada por el color rojo, presente tanto en la indumentaria de las modelos como en el vestuario de la artista.

El momento culminante llegó cuando Karol G apareció desde el fondo del escenario vestida con un enterizo rojo escarlata, al que sumó unas alas de gran tamaño, replicando el aspecto de uno de los ángeles de la marca.

Destaca la ovación que provocó la actuación, por la fusión entre el sello latino y la propuesta visual de un evento que reúne a las máximas figuras del modelaje y la moda internacional.

Con Latina Foreva, Karol G recorrió toda la pasarela, realizando pasos de reguetón característicos de su estilo, un gesto que recibió el reconocimiento inmediato del público.

Tras su participación, la artista compartió un video de la presentación en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó emotiva por el momento que acababa de vivir en el escenario: “Oficialmente un Angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA”, publicación que recibió miles de comentarios y reacciones de seguidores y colegas en la industria.

Orgullo colombiano en la pasarela

La modelo Valentina Castro deslumbró en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, llevando el nombre de Colombia a una de las pasarelas más prestigiosas del mundo. Con paso firme y una actitud llena de seguridad, Valentina se robó las miradas del público, consolidándose como una de las nuevas promesas del modelaje latino.

Twice se tomó la pasarela

La siguiente parte del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 estuvo a cargo del fenómeno del K-pop Twice, que encendió el escenario con su energía, coreografías impecables y un mensaje de confianza femenina. Su presentación fusionó moda, ritmo y color, convirtiéndose en uno de los momentos más vibrantes de la noche

.Madison Beer abrió el desfile con su voz

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 dio inicio con una presentación espectacular de Madison Beer, que fue la encargada de abrir el espectáculo musical con su potente voz y una presentación llena de elegancia y sensualidad. Su actuación marcó el comienzo de una noche en la que la música y la moda se unieron para deslumbrar al mundo.

Jasmine Tookes fue la encargada de abrir el desfile luciendo embarazada seguida de Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.

Mirá aquí el show completo