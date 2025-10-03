Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

El hecho ocurrió está tarde.

Este viernes, un hombre de 61 años se accidentó mientras trabajaba en una obra en La Consulta. Según la información proporcionada a El Cuco Digital, el trabajador cayó desde una altura de aproximadamente 11 metros.

Leer: https://www.elcucodigital.com/un-obrero-se-accidento-en-la-consulta-y-sera-trasladado-en-helicoptero-al-hospital-central/

Tras el hecho, fue trasladado al Hospital Scaravelli de Tunuyán, desde donde será derivado al Hospital Central de Mendoza para recibir atención especializada.

El hombre sufrió fracturas en ambas muñecas, fractura de cráneo, colapso en el pulmón, fractura de pelvis y fractura en la columna, presentando politraumatismos graves.

Según la información que pudo obtener el medio, el helicóptero iba a aterrizar en la zona donde se encuentra la cancha de pádel; sin embargo, debido al poco espacio, realizó el aterrizaje en otra zona del hospital, donde se encuentra un descampado.