Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 3, 2025

logo el cuco digital

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió está tarde.

Este viernes, un hombre de 61 años se accidentó mientras trabajaba en una obra en La Consulta. Según la información proporcionada a El Cuco Digital, el trabajador cayó desde una altura de aproximadamente 11 metros.

Leer: https://www.elcucodigital.com/un-obrero-se-accidento-en-la-consulta-y-sera-trasladado-en-helicoptero-al-hospital-central/

Tras el hecho, fue trasladado al Hospital Scaravelli de Tunuyán, desde donde será derivado al Hospital Central de Mendoza para recibir atención especializada.

El hombre sufrió fracturas en ambas muñecas, fractura de cráneo, colapso en el pulmón, fractura de pelvis y fractura en la columna, presentando politraumatismos graves.

Según la información que pudo obtener el medio, el helicóptero iba a aterrizar en la zona donde se encuentra la cancha de pádel; sin embargo, debido al poco espacio, realizó el aterrizaje en otra zona del hospital, donde se encuentra un descampado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO