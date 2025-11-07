Facebook X-twitter Youtube Instagram

Video: el IES 9-009 de Tupungato se inundó producto de las fuertes lluvias

En el mismo edificio funciona también una guardería.

La intensa lluvia que se registró durante la jornada del jueves en el departamento de Tupungato, dejó como saldo, asistencia a familias, rutas cortadas y calles y caminos totalmente anegados.

Una situación muy lamentable, fue la que se vivió en el Instituto Universitario IES 9009 de Tupungato, donde debido a la situación edilicia, el agua de la lluvia se filtró por los techos, dejando el edificio totalmente inundado.

Los propios alumnos de la institución realizaron registros con las cámaras de sus celulares y aseguraron que la situación ya se veía venir y nunca tuvieron respuesta de las autoridades directivas del establecimiento ni del propio municipio.

En dicho edificio educativo, que se encuentra ubicado en las calles Secundino Gómez y Ernesto Mathons, de Tupungato, además del dictado de carreras profesionales, funciona una guardería.

