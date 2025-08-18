Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

El hecho tuvo lugar en un comercio de Eugenio Bustos.

Personal policial trabaja para dar con dos mujeres que ingresaron a un comercio, en el distrito de Eugenio Bustos y robaron un peluche. El hecho está siendo investigado como hurto, según la información a la que pudo acceder El Cuco Digital.

Desde la Comisaría 18 de San Carlos, informaron al medio, que se recibió la denuncia correspondiente y se cuenta con material audiovisual, donde se las ve a las dos mujeres actuar.

En este momento está en plena tarea de investigación el hecho por parte nuestro personal, con el objetivo de dar con las responsables.