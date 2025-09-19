Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

El hecho ocurrió el día miércoles después de las 22 horas, según aportó un testigo

En la plaza de Tunuyán, el día miércoles, pasadas las 22 horas un grupo de mujeres, en un estado de salvajismo total, atacaron en patota y con un casco de moto a otra joven que se encontraba sola e indefensa.

Según la información que aportó una persona que accedió al video, comentó que “las agresoras le robaron el celular a la víctima y luego de eso la comenzaron con el ataque, eran como 5 las agresoras contra una sola“, dijo esta persona.

Además, aseguró que “sé que la víctima luego de esto fue llevada al hospital y luego a la Comisaría 15 donde se realizó la denuncia“, concluyó el testigo que se comunicó con El Cuco Digital.

Video del ataque