Video: un conductor alcoholizado detenido en Tunuyán y otro caminaba en total estado de borrachera por las calles del departamento

Ambos hechos sucedieron durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Pasadas las 01 de la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría 15 fue desplazado hasta las inmediaciones del control de Iscamen sobre Ruta 40, debido a un vuelco de un auto Citroën C3, que era conducido por un masculino mayor de edad.
Al llegar al lugar, se entrevistó al conductor del rodado, que aseguró circular de Norte a Sur por Ruta 40 y en un momento dado perdió el control y terminó volcado, sin heridas de consideración. Testigos informaron que previo al vuelco chocó contra un poste de luz.
El personal actuante le practicó el control de alcoholemia al conductor y el resultado fue positivo con 1,1 de gramos de alcohol en sangre.
Por tal motivo, el conductor quedó detenido y el rodado fue secuestrado, quedando a disposición de la justicia.
Borracho caminando por las calles de Tunuyán
Pasadas las 20 horas, de la jornada de ayer, una persona en aparente estado de alcoholemia o estando bajo los efectos de alguna droga, caminaba por plena calle, poniendo en peligro su vida y la de los conductores que en algunos casos debieron hacer maniobras para esquivarlo.
Esta persona caminó por calle 25 de mayo hasta Almirante Brown, donde ingresó al interior de una iglesia, donde se estaba desarrollando un encuentro, según informaron a El Cuco Digital, la persona que tomó las imágenes