Video: un conductor alcoholizado detenido en Tunuyán y otro caminaba en total estado de borrachera por las calles del departamento

Ambos hechos sucedieron durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Pasadas las 01 de la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría 15 fue desplazado hasta las inmediaciones del control de Iscamen sobre Ruta 40, debido a un vuelco de un auto Citroën C3, que era conducido por un masculino mayor de edad.

Al llegar al lugar, se entrevistó al conductor del rodado, que aseguró circular de Norte a Sur por Ruta 40 y en un momento dado perdió el control y terminó volcado, sin heridas de consideración. Testigos informaron que previo al vuelco chocó contra un poste de luz.

El personal actuante le practicó el control de alcoholemia al conductor y el resultado fue positivo con 1,1 de gramos de alcohol en sangre.

Por tal motivo, el conductor quedó detenido y el rodado fue secuestrado, quedando a disposición de la justicia.

Borracho caminando por las calles de Tunuyán

Pasadas las 20 horas, de la jornada de ayer, una persona en aparente estado de alcoholemia o estando bajo los efectos de alguna droga, caminaba por plena calle, poniendo en peligro su vida y la de los conductores que en algunos casos debieron hacer maniobras para esquivarlo.