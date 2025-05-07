Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 12, 2025

Video: un fuerte accidente dejó heridas a dos mujeres que se trasladaban en moto

El hecho ocurrió sobre Avenida Pellegrini, a metros de la intersección con La Consulta.

Minutos antes de las 12 del martes, un fuerte accidente dejó a dos mujeres que se trasladaban en moto lesionadas, luego de chocar con un auto que estaba estacionado y se quiso incorporar al tránsito.

Personal policial que trabajó en el hecho, informó que la mecánica del accidente de tránsito fue cuando la moto donde se trasladaban dos mujeres circulaba de Oeste a Este por Pellegrini, en un momento dado chocaron violentamente a un Volkswagen Polo, que estaba estacionado de Oeste a Este y quiso realizar una maniobra para incorporarse a Pellegrini de Este a Oeste.

A raíz del violento impacto, ambas mujeres del rodado menor sufrieron heridas de consideración, por lo que fueron trasladadas al hospital Scaravelli. En el nosocomio fueron atendidas y se les diagnosticó politraumatismos varios por accidente, contusiones y fractura de fémur derecho para ambas pacientes.

Personal de la Policía Vial, le realizó el dosaje de sangre a los dos conductores y el resultado fue negativo en ambos estudios.

Personal de la Comisaría 15, Personal de la Vía y Tránsito Municipal, trabajaron en el hecho.

