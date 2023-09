Video: una calle de Portugal se convirtió en un río de vino tinto por la explosión de una bodega

Se derramaron más de dos millones de litros de la bebida.

Una calle del pequeño municipio portugués de Anadia se convirtió en un auténtico río de vino tinto cuando dos depósitos de una bodega local explotaron derramando 2,2 millones de litros del preciado elixir. La destilería de Portugal, Levira Distillery, lamentó el caos causado y las posibles consecuencias medioambientales comprometiéndose con todas las reparaciones necesarias para la comunidad. «Estamos comprometidos a resolver esta situación lo más rápido posible», dijeron a través de un comunicado.

Este incidente provocó que la riada roja fluyera por una colina empinada de la pequeña ciudad anegando todos los alrededores. Algunos lugareños grabaron en video este curioso hecho y lo difundieron en redes sociales donde ha alcanzado más de 900 mil visualizaciones.

