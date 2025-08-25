Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

logo el cuco digital

Video: una pareja de Guaymallén volvía de Las Leñas y se le prendió fuego el auto en San Carlos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en Pareditas.

Una pareja oriunda de Guaymallén estaba regresando de Las Leñas y su vehículo ardió en llamas. El hecho ocurrió minutos antes de las 19.30 horas del domingo sobre Ruta 40 a la altura del kilómetro 3086. Según la información aportada por el personal de la Comisaría 18, la pareja circulaba en el Ford Focus, desde el Sur con dirección Norte y en un momento dado comenzó a salir humo de la zona del motor y luego llamas.

Si bien hubo intento por apagarlo, por parte del propietario, los esfuerzos no fueron suficientes y las llamas lo consumieron por completo.

La pareja logró salir del interior del rodado y ponerse al resguardo hasta que avisaron a las autoridades.

Video

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Padece una hidrocefalia y mielomeningocele, y emocionó a todo Vista Flores cuando repartió bolsas con golosinas para los niños y niñas de su barrio

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO