Video: una pareja de Guaymallén volvía de Las Leñas y se le prendió fuego el auto en San Carlos

El hecho sucedió en Pareditas.

Una pareja oriunda de Guaymallén estaba regresando de Las Leñas y su vehículo ardió en llamas. El hecho ocurrió minutos antes de las 19.30 horas del domingo sobre Ruta 40 a la altura del kilómetro 3086. Según la información aportada por el personal de la Comisaría 18, la pareja circulaba en el Ford Focus, desde el Sur con dirección Norte y en un momento dado comenzó a salir humo de la zona del motor y luego llamas.

Si bien hubo intento por apagarlo, por parte del propietario, los esfuerzos no fueron suficientes y las llamas lo consumieron por completo.

La pareja logró salir del interior del rodado y ponerse al resguardo hasta que avisaron a las autoridades.

Video