Video: vecinos de Tunuyán piden por luminarias y más seguridad en una calle que de noche es de los delincuentes

En los últimos meses ocurrieron varios robos en la cuadra.

La calle La Pampa (prolongación) que se encuentra ubicada entre calle 25 de noviembre y Francisco Delgado, es un tramo de calzada que en el último tiempo los vecinos que tienen sus casas, han sido víctimas de los delincuentes.

“Es una cuadra que al Sur tiene el cementerio municipal y hacia el Norte tiene algunas casa y descampado, que es la vía de escapa de varios delincuentes que disparan para el Asentamiento Rodrigo, que lo tenemos a 200 metros”, explicó un vecino.

Además agregó: “en los últimos meses al menos unas tres casas de esta zona ingresaron los delincuentes, han robado bicicletas y nadie hace nada, en la mayoría de los casos son los mismos del asentamiento”.

Por otro lado, otro de los problemas que padecen a diario los vecinos del lugar es durante el día ya que al ser calle de tierra los autos circulan levantado polvo que queda suspendido.

“A la velocidad que pasan los autos es una locura, no les importa nada, esta calle durante el día es muy transitada ya que muchos chicos van a la escuela, pedimos por un camión regadora y si se puede hacer algún reductor de velocidad para que los conductores bajen la velocidad”, concluyó la vecina.

Video