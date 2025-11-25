Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Mucho dolor de familiares, amigos y vecinos que se acercaron al Cementerio Municipal para despedir al joven.

Agustín Sosa de 28 años, se accidentó gravemente el pasado sábado en el distrito de Colonia Las Rosas, tras sufrir una caída de la moto que manejaba. Producto de las lesiones que presentaba fue trasladado al hospital Scaravelli, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y luego quedó internado en terapia intensiva. Lamentablemente el domingo pasadas las 18 horas, desde el propio nosocomio se comunicó que el joven había fallecido.

Tras conocerse el desenlace, los restos del efectivo policial fueron velados en las instalaciones de la Cochería Flores y en horas de la tarde del lunes, sus restos fueron trasladados al Cementerio de Tunuyán, donde con mucho dolor familiares, amigos y colegas le dieron el último adíos.

