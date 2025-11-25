Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Mucho dolor de familiares, amigos y vecinos que se acercaron al Cementerio Municipal para despedir al joven.

Agustín Sosa de 28 años, se accidentó gravemente el pasado sábado en el distrito de Colonia Las Rosas, tras sufrir una caída de la moto que manejaba. Producto de las lesiones que presentaba fue trasladado al hospital Scaravelli, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y luego quedó internado en terapia intensiva. Lamentablemente el domingo pasadas las 18 horas, desde el propio nosocomio se comunicó que el joven había fallecido.

Tras conocerse el desenlace, los restos del efectivo policial fueron velados en las instalaciones de la Cochería Flores y en horas de la tarde del lunes, sus restos fueron trasladados al Cementerio de Tunuyán, donde con mucho dolor familiares, amigos y colegas le dieron el último adíos.

Leer también:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO