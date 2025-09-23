Videos: Volcó un camión con carne en Mendoza, los vecinos intentaron llevarse la mercadería y hubo incidentes

El siniestro se produjo ayer lunes por la mañana.

El accidente de un camión cargado con carne en Guaymallén terminó este lunes con una intervención sanitaria que confirmó que la mercadería recuperada no podía ser consumida por la población. El siniestro se produjo el día lunes por la mañana y generó un fuerte operativo de seguridad por la presencia de vecinos que intentaron llevarse la carga.

El hecho ocurrió en el Acceso Este, a la altura del cruce con Cañadita Alegre, cuando un camión Mercedes Benz con semi, que transportaba medias reses, volcó tras chocar con un Renault Kangoo. El conductor del pesado rodado perdió el dominio y terminó colisionando contra el guardarraíl, lo que provocó que la unidad cayera y bloqueara el túnel de la zona.

Minutos después del vuelco, decenas de personas se concentraron en el lugar con la intención de llevarse la carne. Esta situación derivó en disturbios que obligaron a la Policía a montar un amplio operativo de control con intervención de Infantería, Policía Vial, Defensa Civil, Bomberos, UAP, Rural y personal de Tránsito Municipal.

Luego de que se restableciera el orden en la zona, equipos bromatológicos realizaron un análisis de la carga secuestrada para determinar si podía ser distribuida. El resultado fue negativo: la carne ya no estaba en condiciones aptas para el consumo humano, informó el Ministerio de Seguridad.

“El material fue certificado como no apto conforme a la normativa vigente”, indicó en un comunicado.

Frente a esta situación, las autoridades dispusieron el decomiso y la desnaturalización de toda la mercadería. Este procedimiento implica su destrucción controlada para evitar riesgos sanitarios y garantizar la seguridad alimentaria de la población.

El accidente y los disturbios

El accidente, que ocurrió cerca de las 11.40, dejó al chofer del camión atrapado en la cabina, pero fue rescatado por personal policial y se encuentra fuera de peligro. El conductor de la Kangoo también recibió asistencia del Servicio Coordinado de Emergencias.

De acuerdo con las primeras pericias, el siniestro se habría originado por un desperfecto mecánico en la rueda derecha del vehículo utilitario, que se desprendió e hizo que el conductor perdiera el control.

Aunque el túnel de Cañadita Alegre quedó bloqueado por varias horas, no se registraron heridos entre los transeúntes.

Fuente: Diario El Sol