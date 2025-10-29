Videos y fotos: así está Valle de Uco con el humo de estufas y quemadores por las heladas

La zona más afectada por las bajas temperaturas fueron Tunuyán y La Consulta.

Este miércoles, diferentes zonas del Valle de Uco amanecieron bajo una capa de humo visible en calles, fincas y caminos rurales. La principal causa fueron las bajas temperaturas registradas durante la madrugada, que provocaron heladas y encendieron las alarmas entre los productores locales.

Ante el riesgo de daño en floración y brotación, muchos productores activaron defensas encendiendo estufas y quemadores, una práctica común en el Valle de Uco que tiene como objetivo cuidar los cultivos.

