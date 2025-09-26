Facebook X-twitter Youtube Instagram

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

La medida rige para todos los niveles y modalidades en los turnos vespertino y nocturno. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman intensas ráfagas de viento y tormentas eléctricas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este viernes 26 de septiembre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe, San Rafael, Tupungato, San Carlos y Tunuyán.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Fuente: DGE

